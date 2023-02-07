Участники «Снежного десанта РСО» помогли более чем 300 кузбассовцам

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250 человек из РСО на протяжении 10 дней трудились в муниципалитетах Кемеровской области и успели помочь более чем 300 жителям региона. В первую очередь помощь получили семьи мобилизованных кузбассовцев.

Так, бойцы студотрядов помогли ветеранам, труженикам тыла, людям пожилого возраста, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также семьям мобилизованных в уборке снега и мусора, колке дров и других трудоемких делах. Вместе с тем участники РСО приводили в порядок территории школ, больниц, скверов, детских садов и спортивных площадок. Кроме того, ребята рассказали о волонтерстве, патриотических мероприятиях, Российском движении детей и молодежи «Движение Первых».

- В трудные времена поддержка добровольцев необходима тем, кто в ней нуждается. Только все вместе, преодолевая трудности, мы можем двигаться вперед и развиваться. Благодарю всех бойцов Российских Студенческих Отрядов, неравнодушных и вовлеченных людей за помощь и содействие, - сказал губернатор Сергей Цивилев.

Так, в текущем году «Снежный десант РСО» потрудились более чем в 65 школах региона, очистили от снега 15 памятников культурного наследия и 50 социально значимых объектов. Участники помогали жителям в поселках Осиновое Плесо, Металлургов, Степной, Атаманово, Северный, Недорезово, в селах Сидорово и Красулино (Новокузнецкий округ), в Белове, Полысаеве, в поселках Трудармейский, Краснобродский, Артышта, Новосафоновский, Каменный Ключ, селах Михайловка, Верх-Егос (Прокопьевский округ), а также в Кемерове и Крапивинском округе.