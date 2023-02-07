Суд вынес приговор кузбассовцу, задушившему сожительницу из-за желания разорвать отношения

Фото: архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошел в Междуреченске в феврале прошлого года, когда 45-летний горожанин у себя дома употреблял наркотики. В этот момент его 26-летняя сожительница заявила, что хочет разорвать их отношения, из-за чего произошел конфликт, в результате которого мужчина убил возлюбленную, рассказали в СК по Кузбассу.

После произошедшего междуреченец позвонил своей знакомой и сообщил, что его женщина свела счеты с жизнью. Та вызвала скорую, по прибытии медики лишь констатировали смерть. Проведя экспертизу, судмедэксперты установили, что горожанка была задушена.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Отмечается, что обвиняемый не сотрудничал со следствием и не признал свою вину, он продолжал утверждать, что убитая совершила суицид.

В результате суд приговорил кузбассовца к девяти годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.