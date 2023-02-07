«Матч звезд» в Арене Кузнецких металлургов в Новокузнецке покажут в прямом эфире

Арена Кузнецких металлургов в Новокузнецке откроется 8 февраля

Открытие Арены Кузнецких металлургов в Новокузнецке покажут в прямом эфире. Трансляция будет вестись на каналах «Кузбасс Первый» и «10 канал».

Завтра, 8 февраля, в городе пройдут мероприятия, приуроченные к открытию спортивного объекта. В частности, в Арене Кузнецких металлургов состоится «Матч звезд» между ветеранами «Металлурга» и командой «Легенды хоккея» во главе с олимпийским чемпионом Александром Якушевым.

Каждый кузбассовец сможет стать участником этого события, включив «Кузбасс Первый» или «10 канал» в 17.00. Трансляция также будет доступна в ВК, ОК и телеграм-канале «Кузбасс 1», аккаунтах ВК и ОК правительства Кузбасса и на сайте kuzbass1.ru.