Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 7:31

Власти Кемерова потратят на ремонт участка дороги более 120 млн рублей

Речь идет о проспекте Ленинградском
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Иван МАКЕЕВ

На портале Госзакупок был опубликован электронный аукцион на выполнение ремонта участка дороги проспекта Ленинградского от проспекта Ленина до проспекта Химиков в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Начальная стоимость контракта - 120 016 136,82 рубля. В эту сумму входят демонтажные и земляные работы, расходы на дорожное покрытие, бордюры, установку тротуаров, дорожных знаков, пешеходных ограждений, остановочных павильонов, пандусов, а также озеленение и дорожную разметку.

Заявки принимаются до 15 февраля. Сам ремонт необходимо выполнить в течение 70 дней с даты выдачи разрешения на проведение работ, которое должно быть выдано не позднее 1 июня текущего года.