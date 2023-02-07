Совет по развитию территорий появится в Кузбассе

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев накануне подписал распоряжение, согласно которому в регионе должен появиться совет по развитию территорий. Такое решение принято с целью реализации принципа единства системы публичной власти и учета различных мнений в сфере развития местного самоуправления.

Что касается состава, то председателем стал Сергей Цивилев, секретарем - начальник управления по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями департамента внутренней политики губернатора Кузбасса Софья Ефанова. Остальной состав будет утвержден по согласованию.

Согласно документу, заседания совета будет проводиться как минимум раз в полугодие, а также при необходимости для рассмотрения вопросов социально-экономического развития Кузбасса. К участию во встречах также будут привлекаться местные органы.