Кемеровский суд «заминировали» второй раз за день

Фото: архив «КП» Фото: Евгения ГУСЕВА

Официальный представитель Кемеровского районного суда Дмитрий Бакальчук сообщил, что на электронную почту повторно пришло письмо с угрозой взрыва здания.

Отмечается, что на этот раз сообщение было отправлено с другого адреса, однако отправитель, как и в первый раз, требует один миллион гривен в течение часа.

Сотрудники суда незамедлительно обратились к правоохранителям, сейчас проводится эвакуация людей из здания.

Кроме того, известно, что письма о «минировании» были отправлены и в другие суды региона.