Кемеровский суд «заминировали» второй раз за день

Фото: архив «КП»
Фото: Евгения ГУСЕВА
Официальный представитель Кемеровского районного суда Дмитрий Бакальчук сообщил, что на электронную почту повторно пришло письмо с угрозой взрыва здания.
Отмечается, что на этот раз сообщение было отправлено с другого адреса, однако отправитель, как и в первый раз, требует один миллион гривен в течение часа.
Сотрудники суда незамедлительно обратились к правоохранителям, сейчас проводится эвакуация людей из здания.
Кроме того, известно, что письма о «минировании» были отправлены и в другие суды региона.