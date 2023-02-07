Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 февраля 2023 8:21

Кемеровский суд «заминировали» второй раз за день

Злоумышленник по-прежнему требует один миллион гривен
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Евгения ГУСЕВА

Официальный представитель Кемеровского районного суда Дмитрий Бакальчук сообщил, что на электронную почту повторно пришло письмо с угрозой взрыва здания.

Отмечается, что на этот раз сообщение было отправлено с другого адреса, однако отправитель, как и в первый раз, требует один миллион гривен в течение часа.

Сотрудники суда незамедлительно обратились к правоохранителям, сейчас проводится эвакуация людей из здания.

Кроме того, известно, что письма о «минировании» были отправлены и в другие суды региона.