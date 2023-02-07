Стейблкоин может стать новой валютой расчета в сделках между компаниями - РСХБ

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Стейблкоины (стабильные монеты) - вид криптовалюты с фиксированной ценой, привязанной к определенному активу, например, драгметаллам. Эти монеты могут быть альтернативным способом инвестирования в различные активы. Данная цифровая валюта хранится блокчейн, за счет чего транзакции с ней полностью прозрачны, а кража или получение путем обмана невозможны.

По мнению экспертов Россельхозбанка, плата стейблкоинами может сделать дешевле и проще расчеты, а также оптимизировать торговое финансирование, ведь это позволит избежать ограничителей, свойственных двухсторонней торговле в национальных валютах, а также расширить круг участников до множества различных стран.

В настоящее время стабильные монеты чаще всего используются в торговле и денежных переводах, на них приходится порядка 16,5% капитализации всего крипторынка, а их общий объем составляет $140 млрд. Эксперты Россельхозбанка считают, что при росте популярности таких сделок в России будет формироваться необходимость создания собственной криптобиржи.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.