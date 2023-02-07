Кузбасские гинекологи удалили пациентке гигантскую миому

Фото: архив «КП» Фото: Михаил ФРОЛОВ

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Минздрава Кузбасса Дмитрий Беглов рассказал, что врачи Кемеровской горбольницы №11 удалили огромную опухоль женщине, которой диагноз был поставлен еще 10 лет назад.

По словам чиновника, пациентка поступила в больницу экстренно с болевым синдромом, низким гемоглобином (61г/л) и маточным кровотечением. В результате гинекологи удалили миому размером 24х27 см и весом три килограмма.

Министр здравоохранения Кузбасса подчеркнул, что очень важно регулярно проходить диспансеризацию и прислушиваться к рекомендациям специалистов, даже если ничего не болит и не беспокоит.