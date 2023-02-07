Сергей Цивилев анонсировал дату, когда станет известно название нового моста

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Губернатор Кузбасса сообщил, что название нового моста через Томь будет известно 23 февраля - до этого момента по поручению Сергея Цивилева необходимо завершить голосование и утвердить наименование. Затем в соответствии с этим уже будет проработан проект оформления.

- На сегодняшний день лидируют названия «Звездный» - в связи с близостью объекта к поселку Звездный, «Крековский» - по названию одной из близлежащих деревень, и «Северный», - отметил глава региона.

Кроме того, среди популярных вариантов есть и предложенное кузбассовцами название «Мост героев СВО». Всего же на сегодняшний день на платформу «Кузбасс Онлайн» поступило 791 предложение по названию моста и 181 - по его оформлению.