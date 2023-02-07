Треть фермерской продукции будет продаваться онлайн к 2025 году

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Запрос потребителей на онлайн-покупки сформировал новый тренд развития для рынка фермерской продукции – на маркетплейсы пришли производители продуктов питания, характерными качествами которых являются экологичность и органический цикл производства.

На текущий момент ТОП продукции, реализуемой фермерскими хозяйствами на маркетплейсах, составляют продукты ready-to-eat: молочные продукты – 20%, сыры – 20%, колбасы – 15%, а также соленья, варенье, мед и алкоголь. По оценкам экспертов Россельхозбанка, объем рынка онлайн-продаж фермерских продуктов питания достигнет 50 млрд рублей до конца текущего года. Кроме того, аналитики считают, что к 2025 году на платформах российских маркетплейсов в категориях «эко», «зеленая» или «органическая» будет размещено порядка 30% фермерской продукции. Развитию онлайн-продаж фермерских продуктов будет способствовать озабоченность покупателей качеством и происхождением продуктов, которые они употребляют. И возможности маркетплейсов могут покупателям с этим помочь. Например, на платформе Россельхозбанка по продаже продуктов Свое Родное продукция проходит обязательную сертификацию, что становится гарантией качества для покупателей. Через витрину Своё Родное реализовывают продукцию более 10,5 тысячи. фермеров, на онлайн-витрине маркеплейса представлено более 100 тысяч товаров.

Развитие онлайн-продаж фермерской продукции на платформах по продаже продуктов питания или специализированных фермерских маркетплейсах дает сельхозпроизводителям ряд преимуществ: прямой выход на покупателя, экономию на использовании складских помещений, а также логистике, маркетинге и доставке. Для маркетплейсов же это возможность расширить ассортимент за счет уникальных свежих качественных товаров.