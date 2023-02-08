Губернатор Кузбасса провел торжественный прием ко Дню российской науки

Фото: АПК

Накануне, 7 февраля, глава региона Сергей Цивилев провел торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню российской науки, на котором собрались научные работники и педагоги. Также на приеме присутствовал вице-президент Российской академии наук Владислав Панченко, координирующий работу Кузбасса и РАН.

- День науки - праздник, который стимулирует к новым достижениям. Нашей «Стратегии социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года» присвоено звание лучшей книги в области экономики Российской Федерации - это тоже вклад в науку региона. Уверен, что опыт именитых ученых и смелость молодых будут помогать дальнейшему развитию нашего региона, - подчеркнул губернатор.

В ходе мероприятия Сергей Цивилев вручил участникам государственные и региональные награды, среди которых почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской федерации», присвоенное доктору медицинских наук Ольге Барбаш. Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден доктор физико-математических наук Виктор Громов.

Кроме того, среди присвоенных наград: почетное звание «Лаурет премии Кузбасса», золотые и серебряные нагрудные знаки «Кузбасс», премии губернатора, орден почета Кузбасса, медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса», медаль Николая Масалова, звание «Почетный профессор Кузбасса» и памятные адреса губернатора.