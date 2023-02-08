В Кузбассе за сутки 85 человек заболели коронавирусом

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе за сутки коронавирус подтвердился у 85 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Скончался один человек. Общее количество летальных случаев с начала пандемии составляет 2 884.

Всего коронавирус был выявлен у 214 300 кузбассовцев, из них 210 766 выздоровели, 650 находятся на лечении.

Напомним, что в последние дни в регионе регистрируется подъем заболеваемости COVID-19. Вчера было зафиксировано 89 новых случаев, в то время как долгое время ежедневно выявляли не более 30 новых заболевших.