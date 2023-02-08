В Кузбассе пройдет первый чемпионат мира по шахматам среди угледобытчиков

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Накануне, 7 февраля, губернатор Сергей Цивилев провел рабочую встречу с международным гроссмейстером и мастером спорта СССР Анатолием Карповым, который предложил провести в регионе первый чемпионат мира по шахматам среди угледобывающих компаний и приурочить его ко Дню шахтера. Глава региона данное предложение поддержал.

- Шахматы очень популярны в нашем регионе: ими занимаются свыше 35 тысяч детей. Будем активно продолжать взаимодействие, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Отмечается, что уже сегодня на базе Президентского кадетского училища начнется Всероссийский чемпионат по шахматам среди учеников довузовских образовательных учреждений Минобороны России. Вместе с тем сегодня же, 8 февраля, стартует Всекузбасский шахматный фестиваль, который продлится до 12 февраля. Его участниками станут школьники, а также команды вузов и образовательных профорганизаций.