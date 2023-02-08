В Госавтоинспекции объяснили утреннюю пробку на проспекте Октябрьском в Кемерове

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Кемерова пожаловались на огромный автомобильный затор на проспекте Октябрьском утром 8 февраля. Соответствующая информация появилась в соцсетях.

- В Кемерово опять с утра огромная пробка, стоит весь Октябрьский, почему нет регулировщиков на дорогах? - написала горожанка в группе «Инцидент Кузбасс».

Как оказалось, причиной затора стала поломка автомобиля. В ГИБДД Кемерова сообщили, что на место ЧП незамедлительно выехал экипаж, инспекторы помогли убрать машину с проезжей части.

В ведомстве призвали водителей проверять исправность своих автомобилей, заряд аккумулятора и уровень бензина перед поездкой. В случае возникновения затруднительных ситуаций на дороге нужно звонить в дежурную группу ГИБДД г. Кемерово по номеру 8(3842)52-29-65 или 112.