В Кузбассе мужчина получил более 400 тысяч рублей после драки на свадьбе

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В Кузбассе мужчина получил компенсацию морального вреда после драки на свадьбе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Инцидент произошел в Новокузнецке. Мужчина, гуляющий на свадьбе у друга, поссорился с гостем другого свадебного торжества - оно проходило в этом же здании, этажом ниже. В ходе конфликта один ударил другого кулаком несколько раз. В результате пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью - он вынужден был каждые полгода ходить в больницу. Мужчина обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда размере 417 тысяч рублей. Его требования были удовлетворены.

Судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на средства должника в банке и на его заработную плату, а также ограничил мужчине выезд за границу. После этого должник выплатил компенсацию морального вреда.