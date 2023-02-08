Более 196 млн рублей направят в Кузбасс на развитие малого и среднего бизнеса

Фото: АПК

Вчера, 7 февраля, прошла пресс-конференция по развитию малого и среднего предпринимательства с участием главы Минэкономразвития Кузбасса Константина Пытченко. В ходе встречи министр отметил, что сейчас одним из основных инструментов помощи бизнесу в регионе является реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках этого на финансирование мероприятий было выделено порядка 196,4 миллиона рублей (примерно 150 миллионов рублей составил объем финансирования в 2022 году).

- Наши жители, чтобы начать свое дело или расширить производство, могут получить разностороннюю помощь. Она включает в себя консультации, обучение, грантовую поддержку, микрофинансирование. Проводимая работа призвана помочь реализовать поставленную губернатором задачу — сделать малый бизнес второй экономикой Кузбасса, - отметил Константин Пытченко.

Так, согласно плану, в 2023 году 117 социальных предпринимателей и созданных жителями до 25 лет субъектов МСП получат гранты или комплексные услуги, свыше 4,7 тысячи человек обучатся по программе «Азбука предпринимательства» и получат квалифицированную помощь от центра «Мой бизнес», еще 850 субъектов МСП получат комплекс услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса.

Кроме того, субъектам, а также самозанятым и начинающим бизнесменам предоставят более 500 льготных займов, более 30 субъектов заключат экспортные контракты благодаря помощи регионального Центра поддержки экспорта. При этом примерно 620 миллионов рублей предоставят действующим субъектам при гарантийной поддержке.

Отметим, что на текущий момент более 300 тысяч жителей Кузбасса заняты в сфере МСП, а также около 83 тысяч человек являются самонятыми.