Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Сделано в Кузбассе»

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В Кемеровской области объявлен прием заявок для желающих принять участие в конкурсе «Сделано в Кузбассе», целью которого является создание регионального бренда, а также развитие местного производства и стимулирование организаций в регионе к улучшению качества продукции.

Конкурс проводится Минпромторгом Кузбасса совместно с «Кузбасским ЦСМ», с информацией об условиях конкурса и оформлении заявок можно ознакомиться на их сайтах. Принять участие могут предприятия и организации любой формы собственности. Ограничения действуют только для производителей лекарств и табачных изделий.

Товарный знак бренда «Сделано в Кузбассе» может размещаться как на товарах и упаковке, так и на транспортных средствах, стендах выставок, телевидении, радио, в полиграфической и наружной рекламе и т. д. Данные о победителях будут внесены впоследствии в специальный реестр.