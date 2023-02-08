Губернатор Кузбасса рассказал о результатах взаимодействия органов власти с прокуратурой

Фото: АПК Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Накануне прошло заседание коллегии прокуратуры Кузбасса во главе с замгенпрокурора России Дмитрием Демешиным, губернатором Сергеем Цивилевым и региональным прокурором Александром Блошкиным. На встрече были подведены итоги 2022 года.

- Одним из важнейших результатов взаимодействия органов власти и прокуратуры в прошлом году стало введение сертификатов для обеспечения детей-сирот квартирами. Это позволило решить законодательную проблему, в рамках которой мы в одном доме могли предоставить детям-сиротам только 25% квартир. В прошлом году мы выдали 118 сертификатов, в этом - уже 492, - отметил Сергей Цивилев.

Кроме того, благодаря содействию прокуроров было погашено более 573 миллионов рублей долгов по зарплате, восстановлены права свыше восьми тысяч работников, пресечено более тысячи нарушений в сфере промышленной безопасности, 1243 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилье, 15 домов были признаны аварийными, еще шесть - расселены, 45 граждан получили жилье.

- Хочу отметить, что удалось добиться снижения уровня преступности, в частности - впервые за долгое время стало меньше преступлений среди несовершеннолетних, на 6,7%. На это существенно повлиял закон о наставничестве, который принят по инициативе губернатора Кузбасса. Подростки вовлечены в жизнь общества, - подчеркнул Дмитрий Демешин.

Также члены заседания поучаствовали в торжественной закладке камня на месте будущего памятника первому в русской истории генерал-прокурору Павлу Ягужинскому, который будет установлен у нового здания прокуратуры, возводимого в Ленинском районе.