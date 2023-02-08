В кузбасских вузах стартовало открытие первичных отделений «Движения Первых»

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Сегодня, 8 февраля, в День российской науки в вузах Кузбасса начали создаваться первичные отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», целью которых является профориентация и всестороннее развитие современного поколения.

- В открывшихся кузбасских отделениях студенты региона смогут стать наставниками для школьников, быть инициаторами молодежных проектов и помощниками советников директоров по воспитанию, - отметил Сергей Цивилев.

Так, участниками «Движения Первых» могут стать жители региона от шести до 18 лет, приглашаются для вступления наставники различных молодежных организаций Кузбасса.

Для занятий открыты 12 направлений: «Учись и познавай!», «Дерзай и открывай!», «Найди признание!», «Создавай и вдохновляй!», «Благо твори!», «Служи Отечеству!», «Достигай и побеждай!», «Будь здоров!», «Расскажи о главном!», «Умей дружить!», «Береги планету!», «Открывай страну!».

В настоящее время юные жители Кузбасса активно участвуют в мероприятиях, приуроченных ко Дню науки, а также собирают разного рода материал для акции «Наука глазами детей», в котором рассказывают о разных изобретениях и исследованиях, в том числе собственных.