Более 15 тысяч объектов недвижимости в Кузбассе признаны аварийными за год

Фото: архив «КП» Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Чуть больше года назад, 1 февраля 2022-го, в силу вступил закон, который обязал органы власти вносить в Единый госреестр недвижимости информацию о зданиях и помещениях, непригодных для проживания, а также признанных аварийными или подлежащими сносу/реконструкции.

Так, за год в Кузбассе были внесены в ЕГРН 15 015 объектов недвижимости, признанных аварийными, из них 13 906 - помещения (в основном квартиры) и 1 109 - здания.

Отмечается, что большинство объектов находится в Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Юрге, Мысках, Калтане и Мариинске. Причем непригодными были признаны не только старые бараки, но и многоквартирные дома.