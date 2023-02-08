В Новокузнецке после капремонта открыли современный ледовый спорткомплекс

Фото: пресс-служба АПК

Арена Кузнецких металлургов имени Олега Короленко сейчас соответствует требованиям к проведению соревнований самого высокого уровня.

- Здесь будет тренироваться и проводить домашние матчи хоккейная команда «Металлург», а главное здесь смогут заниматься спортом кузбассовцы, мы сможем воспитывать здесь будущих чемпионов, надежду спортивного Кузбасса, - отметил в ходе открытия обновленного объекта губернатор Сергей Цивилев.

Видеопоздравления всем любителям спорта региона прислали знаменитые земляки, выступающие сейчас в Национальной хоккейной лиге - Кирилл Капризов, Сергей Бобровский и Илья Сорокин. Также перед официальным открытием ледового комплекса прошло торжественное открытие памятника мастеру спорта СССР, капитану хоккейной команды «Металлург» Олегу Короленко, чье имя теперь носит этот спортобъект.

Общая площадь Арены Кузнецких металлургов - более 25 тысяч квадратных метров, она вмещает около 7 тысяч человек.

Уже в конце февраля спорткомплекс станет одной из ключевых площадок Международных спортивных игр «Дети Азии».