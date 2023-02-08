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НовостиСпорт8 февраля 2023 17:36

Легенды хоккея выиграли Кубок губернатора Кузбасса

Источник:kp.ru
Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

Звезды-ветераны советского и российского хоккея прилетели в южную столицу Кузбасса на «Матч открытия - матч памяти Короленко», проведенный в среду на обновленной после капитального ремонта Арене Кузнецких металлургов имени Олега Короленко.

Соперниками «Легенд хоккея», в составе которых были Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Сергей Шепелев, Виталий Прохоров и другие неоднократные олимпийские и мировые чемпионы, стали участники ночной хоккейной лиги Кузбасса из команды «Кузница Победы». Они разыграли Кубок губернатора Сергея Цивилева.

Право первого символического вбрасывания шайбы было предоставлено правнуку Олега Короленко - Даниилу, и тоже хоккеисту.

Все игроки постарались показать красивый хоккей, а в итоге почетный трофей выиграли звездные гости с перевесом всего в одну шайбу.