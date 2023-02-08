Губернатор Кузбасса прокатился с жителями в общественном электротранспорте

Фото: пресс-служба АПК

Во время визита в Новокузнецк глава региона оценил оба экологичных вида транспорта – трамвай и троллейбус. Вагоны поступают в южную столицу Кузбасса по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Четыре трамвая из партии 2023 года прибыли в январе и сейчас уже 50% городских трамваев заменены на современные. Вагоны оборудованы системами кондиционирования, системой ГЛОНАСС, помогающей отслеживать и анализировать маршрут движения и пассажиропоток.

Также в нынешнем году в Новокузнецк поступили три троллейбуса, а до конца мая этого года ожидается еще 16 новых машин, в том числе с увеличенным автономным ходом. В результате, как отметил Сергей Цивилев, троллейбусный городской парк будет обновлен на 95%.

В результате Новокузнецк вошел в пятерку городов России - лидеров по обновлению городского электротранспорта.