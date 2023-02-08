В Кузбассе открылся детский сад на 190 мест

Фото: пресс-служба АПК

Двухэтажное дошкольное учреждение в Новоильинском районе Новокузнецка было построено по нацпроекту «Демография».

Это - тематический детский сад с патриотическим уклоном.

- Открытие этого дошкольного учреждения позволило на 100% обеспечить местами всех детей, проживающих в самом активно развивающемся и молодежном районе, включая малышей до трех лет, - отметил принявший участие в торжественном мероприятии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В восьми группах детского сада есть мультимедийное оборудование с подключением к интернету, чтобы организовывать многоканальные телемосты с ребятами из других детских садов района, города и региона. В двух группах будут получать коррекционную помощь дети старшего дошкольного возраста с нарушениями речи.

Этот детский сад – первый, открытый в нынешнем году в регионе. До конца года откроются еще пять современных дошкольных учреждений.