В Кузбассе будут судить экс-росгвардейца, который сбил насмерть девочку

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе перед судом предстанет 36-летний бывший сотрудник Росгвардии, который сель пьяным за руль и сбил девочку. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

ДТП произошло в конце ноября 2022 года. На дороге в Кемеровском районе мужчина наехал на 12-летнюю девочку, которая шла по обочине по встречной полосе. Автомобилист не остановился, чтобы помочь ребенку, а скрылся с места аварии. Пострадавшую обнаружили прохожие, они вызывали скорую помощь и сотрудников полиции. Однако спасти девочку не удалось – от полученных травм она скончалась по пути в больницу.

Водителя удалось установить и задержать - им оказался сотрудник Росгвардии. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Изначально не сотрудничал со следствием, но позже признал вину. Сейчас уголовное дело передано в суд.