В Кузбассе мужчина жестоко избил бывшую девушку

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

Житель Новокузнецка жестоко избил свою бывшую девушку и снял это на видео. Об этом рассказали знакомые пострадавшей.

В соцсетях появились кадры, на которых видна окровавленная девушка. По словам авторов поста, бывший парень ударил ее ножом в руку.

В полиции рассказали, что сообщение о ножевом ранении женщины действительно поступало 6 февраля. На место ЧП была направлена следственно-оперативная группа.

- Сотрудники полиции опросили потерпевшую. Она пояснила, будто ранение получила случайно, в ходе бытового конфликта со своим знакомым. Со слов новокузнечанки, преступлений в отношении нее совершено не было, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, подчеркнув, что молодая женщина отказалась писать заявление в полицию.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.