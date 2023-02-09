В Кемерове ограничат парковку на Сосновом бульваре из-за «Лыжни России»

Фото: администрация г. Кемерово.

11 февраля на лыжной базе «Локомотив» состоится Всероссийская массовая гонка «Лыжня России», в связи с чем будет ограничена парковка автомобилей на Сосновом бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Регистрация участников начнется с 8:30, после чего пройдут старты на разных дистанциях, в том числе в 12.45 состоится массовый забег. Планируется, что завершится мероприятие в 15:00 после награждения победителей и призеров.

Парковку автомобилей ограничат рядом с лыжной базой еще накануне соревнований. Так, с 20.00 10 февраля до 17.00 11 февраля нельзя будет припарковаться от дома №1 до дома №3 по обеим сторонам Сосновного бульвара. Кроме того, будет запрещено движение к спортивному комплексу «Локомотив» от выезда с АЗС «Татнефть» 11 февраля с 8.00 до 17.00 часов.