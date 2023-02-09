На выходных в Кузбассе похолодает до -33 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Василий Вахрин

На выходных в Кузбассе по-прежнему будет безветренная погода, по ночам ожидаются морозы, а днем воздух будет прогреваться до -7 градусов. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В пятницу, 10 февраля, ночью прогнозируется температура -27… -32 градусов, местами -20... - 25, днем -14… -19, местами -7… -12. Ветер будет дуть переменный, 2-7 метров в секунду. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

В субботу, 11 февраля, ночные температуры составят -29… -34, местами -20... -22 градуса, дневные -15… -20, местами -7… -12. Ветер по-прежнему будет дуть переменный, 2-7 метров в секунду. В этот день будет преимущественно без осадков. На дорогах сохраниться гололедица.

В воскресенье, 12 февраля, ночью будет -22… -27, местами -33 градуса, днем потеплеет до -11… -16, местами -4… -9. Ветер свою силу и направление не изменит. Осадков не ожидается, прогнозируется гололедица на дорогах.