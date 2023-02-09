Мэр Кемерова рассказал о перекрытии Университетского моста

Дмитрий Анисимов на пресс-туре Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Сегодня, 9 февраля, во время встречи с журналистами и блогерами мэру Кемерова Дмитрию Анисимову был задан вопрос о том, когда планируется закрыть на ремонт Университетский мост и не приведет ли это к транспортному коллапсу в городе.

- Не планируем какие-то даты перекрытия Университетского моста, пока не поймем, что будет происходить на объектах реновации. Сегодня проспект Ленина и так перегружен, а если закрыть еще и мост, то будет коллапс, конечно. Поэтому таких планов нет, - заявил глава города.

Он отметил, что власти будут все выстраивать так, чтобы минимизировать неудобства кемеровчан. Тем не менее, резюмировал мэр, какое-то время все же «придется потерпеть».