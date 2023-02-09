Не только Шерегеш: какие еще склоны привлекают кузбасских райдеров

Фото: МегаФон

В этом году число туристов, отдыхающих на российских горнолыжных курортах, выросло на 13%. Россияне выбирают для активного отдыха не только Сочи, но и новые направления – Мурманскую область, Камчатку и Сахалин. Такие данные предоставили в МегаФоне после анализа трафика в период зимних каникул.

Сокращение авиасообщения с европейскими странами и развитие инфраструктуры российских горнолыжных курортов заставили любителей активного отдыха обратить внимание на новые направления. Заметный прирост в этом году показали локации для зимнего отдыха в разных регионах страны. Самым быстрорастущим стал «Большой Вудъявр» в Мурманской области, турпоток вырос на 50%, «Альпина» и «Красная сопка» на Камчатке (47%) и «Горный воздух» на Сахалине (37%).

Кузбассовцы в этом году продолжают активно кататься в родном крае, предпочитая Шерегеш. Четверть среди всех отдыхающих в этом сезоне здесь составляют жители региона. Также сибирские Альпы не теряют популярности у райдеров из других областей. Чаще всего на склоны приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени.

В соседних регионах самыми популярными местами для катания у кузбасских лыжников и сноубордистов стали «Манжерок» в Республике Алтай, горнолыжный комплекс «Благодать» в Белокурихе, красноярский фан-парк «Бобровый лог». В топовые локации также вошли «Красная Поляна» и «Роза Хутор» в Сочи, курорт «Нечкино» в Удмуртии и байкальский горнолыжный курорт «Гора Соболиная».

Более 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом. Любители зимних видов спорта общались в соцсетях и мессенджерах, делились контентом и смотрели видео – именно на эти активности пришлось более 60% от общего мобильного трафика. Самыми популярными сервисам стали YouTube, ТикТок и Telegram – вместе они занимают почти треть интернет-трафика. Мужчины чаще женщин отдают предпочтение активному отдыху: соотношение 58% к 42%. А средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил 25-44 лет.

Среди традиционных направлений согласно общероссийским показателям, лидирует горнолыжный кластер Сочи, турпоток туда изменился незначительно, наибольший прирост на 5% показал комплекс «Газпром». Склоны Кавказа напротив демонстрируют значительный рост за счет расширения зон катания – турпоток на курортах Эльбрусского района вырос в 15 раз, на курорте «Домбай» – в 2 раза. А вот число туристов, отправившихся на популярные курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии было почти в 4,5 раза ниже доковидных показателей.

Стабильная связь на трассах горнолыжных курортов важна не только для общения, но и для обеспечения безопасности туристов. МегаФон уделяет большое внимание развитию устойчивой мобильной связи, в частности, анализируя динамику нагрузки на сеть. В прошлом году крупнейшие проекты по улучшению покрытия реализованы на ключевых курортах – «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш».