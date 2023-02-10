Россельхозбанк пополнил экосистему Свое Фермерство разделом для начинающих агропредпринимателей

На платформе Свое Фермерство появился новый раздел "Бизнес с нуля" для запуска своего дела в сельскохозяйственной сфере.

Раздел «Бизнес с нуля» выступает агрегатором необходимой информации для запуска собственной фермы. В нем уже представлены сведения об основных принципах птицеводства, организации бизнеса, расходах и потенциальных источниках финансирования.

Вместе с тем для каждого вида птицеводческого бизнеса представлена подборка экспертных материалов, помогающих разобраться в нюансах содержания птиц, а также в вопросах финансирования, субсидирования, страховании и других.

Раздел интегрирован с В2В-маркетплейсом Свое Фермерство, что дает возможность быстро на одной платформе подобрать товары для запуска бизнеса и заказать различное оборудование и корма. Кроме того, в разделе также есть сервис "Ветеринар онлайн", позволяющий экономить время и расходы в вопросе ветеринарного сопровождения.

- Пока пользователям сервиса «Бизнес с нуля» доступен только блок информации по птицеводству, однако совсем скоро раздел пополнится информацией для начинающих животноводов, рыбоводов, пчеловодов и по другим сельскохозяйственнымнаправлениям, - отметила Елена Батурова,директор Центра развития финансовых технологий РСХБ.

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