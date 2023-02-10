В Кемерове вновь объявили режим «черного неба»

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерове с сегодняшнего дня объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Режим «черного неба» вводится с 12.00 пятницы, 10 февраля, до 18.00 понедельника, 13 февраля. Предприятиям рекомендовано уменьшить выбросы в атмосферу, а жителям - меньше быть на улице и не проветривать квартиры.

В других территориях Кузбасса о НМУ на данный момент не объявлено.

Напомним, что режим неблагоприятных метеорологических условий действовал в Кемерове с 31 января до 6 февраля.