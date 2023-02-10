РСХБ-Страхование рассказало о самых востребованных в 2022 году среди россиян продуктах

Специалисты Россельхозбанк-Страхования выяснили, какие страховые продукты пользовались наибольшей популярностью у россиян в 2022 году, а также рассказали о гендерном соотношении среди страхователей и самых активных регионах.

Согласно внутренней информации компании, чаще всего в прошлом году страховали сбережения: 58% клиентов приобрели продукты «Защита процентов по вкладам» и «Защита Ваших денег на банковской карте». Затем страхование жизни - 34%, причем индивидуальные полисы покупали чаще, чем семейные - 24% и 10% соответственно. На третье месте «Страхование от потери работы».

При этом в два раза чаще мужчин страховку оформляли женщины. Наибольший спрос на страховые продукты зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Кировской области и Республике Башкортостан.

Как отметил директор Департамента банковского страхования АО СК «РСХБ Страхование» Владислав Корнеев, популярность «базовых» страховых продуктов говорит о росте финансовой грамотности среди населения.

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