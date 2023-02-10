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НовостиОбщество10 февраля 2023 4:28

В Кемерове изменят схему движения транспорта на оживленном перекрестке

Повернуть налево в Центральный проезд с проспекта Ленина будет удобнее
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове разработали новую схему пофазного разъезда на перекрестке у кинотеатра «Юбилейный» - это пересечение проспекта Ленина и Центрального проезда. Об этом сообщили в городской администрации.

С 11 февраля на участке заработает отсечка встречного потока, благодаря которой автомобилисты, которые едут со стороны вокзала, смогут безопасно повернуть налево в Центральный проезд.

При этом у «Юбилейного» теперь будет запрещен разворот автомобилей, которые двигаются со стороны улицы Тухачевского. Этот маневр водители смогут сделать на ближайшем регулируемом перекрестке с улицей Шорникова.