В Кемерове изменят схему движения транспорта на оживленном перекрестке

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове разработали новую схему пофазного разъезда на перекрестке у кинотеатра «Юбилейный» - это пересечение проспекта Ленина и Центрального проезда. Об этом сообщили в городской администрации.

С 11 февраля на участке заработает отсечка встречного потока, благодаря которой автомобилисты, которые едут со стороны вокзала, смогут безопасно повернуть налево в Центральный проезд.

При этом у «Юбилейного» теперь будет запрещен разворот автомобилей, которые двигаются со стороны улицы Тухачевского. Этот маневр водители смогут сделать на ближайшем регулируемом перекрестке с улицей Шорникова.