Россельхозбанк запустил на платформе Свое Фермерство сервис анализа кормов

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Витрина цифровых сервисов платформы Свое Фермерство от Россельхозбанка пополнилась уникальным решением от аналитической лаборатории ООО «Агроплем». Сервис «Лаборатория кормов» позволяет провести оценку корма или кормового сырья методом NIR - ближней инфракрасной спектроскопии.

Теперь любой пользователь платформы Свое Фермерство может заказать экспресс-оценку применяемого в хозяйстве корма буквально в два клика, оформив заявку на платформе в разделе «Лаборатория кормов» и отправив образец в лабораторию. Клиентам доступны несколько видов исследований: анализ кормовой ценности на содержание белка, жира, витаминов и минеральных веществ в кормах и концентратах; санитарно-химические исследования, позволяющие определить качество и безопасность кормов и кормового сырья; а также химические исследования на определение индикаторных компонентов, показателей подлинности и качества. Данные, полученные на основе анализа, позволят аграриям оптимально сбалансировать рацион животных, скорректировать программу кормления, оценить необходимость использования сырья и кормовых добавок и контроля их качества.

В РСХБ отметили, что для платформы Свое Фермерство отбираются решения, имеющие практическую пользу для фермерских хозяйств и агропредприятий и способные повысить эффективность и рентабельность агробизнеса.

- Мы уверены, что новый сервис «Лаборатория кормов» будет востребован среди аграриев, ведь он позволит эффективно управлять самой затратной частью бизнеса – кормовой, а также сохранить уверенность в качестве используемых кормов, - отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).