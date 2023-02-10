В Кузбассе врачи удалили пациентке огромную опухоль, с которой она жила больше двух лет

Фото: Минздрав Кузбасса.

Онкологи Кузбасского клинического онкологического диспансера удалили 45-летней женщине огромное новообразование. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

В августе 2020 года врачи обнаружили у жительницы Юрги опухоль в малом тазу. Размер новообразования тогда не превышал 10 сантиметров. В последующие два года женщина не обращалась за медицинской помощью, и опухоль росла, достигнув невероятных размеров - в начале 2023 года по данным МРТ и УЗИ ее диаметр превышал 40 сантиметров!

Врачи-онкологи удали миоматозный узел, выполнив консервативную миомэктомию, позволяющую сохранить всю репродуктивную систему. Новообразование весило около семи килограммов. По словам врачей, в любой момент мог начаться распад опухоли с обильным кровотечением.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и ее здоровью ничего не угрожает.