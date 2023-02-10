В Кузбассе мужчина пытался ворваться в детское отделение больницы

Фото: Подслушано Осинники и Калтан / ВКонтакте

Пользователи соцсетей сообщили о чрезвычайном происшествии в Осинниках: пьяный мужчина ворвался в детское отделение больницы, чтобы пройти к своим детям. За несколько часов это сообщение обросло множеством деталей. По утверждениям местных жителей, у мужчины в руках был нож, проник злоумышленник в медучреждение, чтобы забрать детей, которые накануне были изъяты из семьи.

Как стало известно корреспонденту «Комсомолки», инцидент в детском отделении произошел накануне в 19.10. Мужчина пришел в больницу к двум детям своей сожительницы - они действительно были изъяты из семьи органами опеки. Когда медработница открыла дверь, посетитель начал прорываться в здание. Однако зайти в больницу ему так и не удалось, так как женщина подняла шум, после чего горожанин поспешил скрыться. Крики услышали пациенты и другие работники больницы, поэтому, по всей видимости, и появились посты в соцсетях о том, что мужчина прорвался в отделение и «бегал по не нему с ножом». Между тем, информация о том, что у посетителя было оружие не подтвердилась.

На нарушителя составили административный протокол о мелком хулиганстве. Ему назначен штраф в размере 500 рублей. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе намерения, с которыми мужчина пришел в больницу.