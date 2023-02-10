В Кемерове автомобиль BMW снес светофор на перекрестке

В Кемерове на перекрестке в Ленинском районе столкнулись два автомобиля BMW. Об этом сообщили очевидцы.
ДТП произошло на пересечении проспекта Химиков и улицы Ворошилова днем 10 февраля. Одна иномарка после столкновения отлетела на обочину и снесла светофор.
Фото: телеграм-канал ДТП Кузбасс
- Все светофоры не работают, - написал свидетель аварии, отметив, что на участке дороги творится хаос.
В комментариях пользователи назвали данный перекресток «злополучным» и отметили, что там регулярно случаются аварии.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.