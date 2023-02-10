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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 8:20

В Кемерове автомобиль BMW снес светофор на перекрестке

Информации о пострадавших нет
Анастасия СЕРГЕЕВА

В Кемерове на перекрестке в Ленинском районе столкнулись два автомобиля BMW. Об этом сообщили очевидцы.

ДТП произошло на пересечении проспекта Химиков и улицы Ворошилова днем 10 февраля. Одна иномарка после столкновения отлетела на обочину и снесла светофор.

Фото: телеграм-канал ДТП Кузбасс

Фото: телеграм-канал ДТП Кузбасс

- Все светофоры не работают, - написал свидетель аварии, отметив, что на участке дороги творится хаос.

В комментариях пользователи назвали данный перекресток «злополучным» и отметили, что там регулярно случаются аварии.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.