В Кемерове автомобиль BMW снес светофор на перекрестке

В Кемерове на перекрестке в Ленинском районе столкнулись два автомобиля BMW. Об этом сообщили очевидцы.

ДТП произошло на пересечении проспекта Химиков и улицы Ворошилова днем 10 февраля. Одна иномарка после столкновения отлетела на обочину и снесла светофор.

Фото: телеграм-канал ДТП Кузбасс

- Все светофоры не работают, - написал свидетель аварии, отметив, что на участке дороги творится хаос.

В комментариях пользователи назвали данный перекресток «злополучным» и отметили, что там регулярно случаются аварии.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.