Кемерову передали огонь Международных игр «Дети Азии»

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Кемерово принял огонь II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» - его передали главе города Дмитрию Анисимову в специальной капсуле после эстафеты в Междуреченске.

Эстафета огня стартовала в Кузбассе 24 января, первым городом, который встретил шествие символа Игр, стал Новокузнецк. 2 февраля эстафета прошла в Таштагольском районе, а сегодня, 10 февраля, - в Междуреченске. В завершении мероприятия огонь передали в специальной лампадке представителям четвертой территории, где пройдут игры «Дети Азии» в Кузбассе - городу Кемерово.

В областной столице эстафета огня пройдет 25 февраля. Старт будет дан от ГЦС «Кузбасс» на бульваре Строителей, а финиш состоится у Ледового дворца «Кузбасс» на Притомском проспекте, где затем пройдет торжественное открытие Игр.