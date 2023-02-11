В Кузбассе появится общественное пространство для отдыха на месте отработанного участка разреза

Фото: Telegram-канал Андрея Панова

Замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов провел совещание по рекультивации, на котором обсуждались перспективы по восстановлению нарушенных земель.

Заместитель главы региона рассказал, что в настоящий момент началась реализация одного из проектов - на месте отработанного участка разреза «Березовский» планируется построить общественное пространство «Березовские плесы» с пляжем и озером. Сейчас идет технический этап.

- Проще говоря, из бывшей ямы глубиной почти в 200 метров делают ложе для будущего озера, максимальная глубина которого будет порядка 8-10 метров. В этом году уже начнется заполнение водой, - отметил Андрей Панов.

После этого предстоит биологический этап - высадка растений. Предположительно, «Березовские плесы» откроют свои двери для кузбассовцев в 2025 году.