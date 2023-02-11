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НовостиОбщество11 февраля 2023 7:08

В Кузбассе зафиксировали максимальное за последние три месяца число зараженных COVID-19 за сутки

Количество умерших не изменилось
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние сутки, по данным медиков, 93 жителя Кемеровской области заразились коронавирусной инфекцией, что стало максимальным показателем суточной заболеваемости за последние три месяца. За все время пандемии вирус подтвердился у 214 564 кузбассовцев.

Отмечается, что за минувшие сутки ни один заболевший не скончался. По состоянию на сегодняшний день за все время пандемии зафиксировано 2 886 летальных исходов.

Сейчас лечение проходят 846 жителей региона.