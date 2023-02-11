ПДК по бензпирену превысил норму в Новокузнецке в 59 раз, в Кемерове - в 34 раза

Фото: архив «КП» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кемерово и Новокузнецк попали в список российских городов, где зафиксировали случаи высокого заражения воздуха. Данные предоставил Росстат.

Согласно докладу, в Новокузнецке в 2022 году восемь раз было зафиксировано повышенное содержание бензпирена, при этом максимальная ПДК была превышена в 59 раз.

Что касается областного центра - Кемерова, то здесь максимальная ПДК превысила норму в 34,7 раза, при этом повышенное содержание бензпирена выявлялось четыре раза.

Отмечается, что на первом месте в списке Вихоревка в Иркутской области, где норма ПДК по безпирену была превышена в 79 раз.