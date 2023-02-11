От -33°C до -2°C: синоптики спрогнозировали погоду в Кузбассе на 12 февраля

. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

По прогнозу Кемеровского гидрометцентра, в воскресенье, 12 февраля, в Кузбассе ночью ожидается температура воздуха -33°C...-28°C, местами -21°C ...-26°C, днем потеплеет до -11°C...-16°C, а где-то даже до -2°C...-7°C. Ветер будет переменный 2-7 м/с. Осадков не предвидится.

В Кемерове температура воздуха составит -22°C...-24°C ночью, в низких местах может похолодать до -29°C...-31°C. Днем ожидается потепление до -12°C...-14°C. Ветер также будет переменным 2-7 м/с. Вместе с тем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Отметим, что до вечера 13 февраля в Кемерове будет действовать режим «черного неба».