Коронавирус в Кузбассе на12 февраля: плюс 90 заболевших

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В регионе вновь отмечается небольшое снижение числа инфицированных.

По состоянию на утро, 12 февраляя, всего в Кузбассе выявлено 214654 случаев заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 90 выявленных зараженных. Это на три случая меньше, чем день назад.

Об этом сообщает региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выписано за последние сутки десять человек, а всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 210842 пациента.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжает получать 925 кузбассовцев.

Скончался за прошедшие сутки один человек с коронавирусом. Таким образом, количество летальных случаев с начала пандемии выросло до 2 887.