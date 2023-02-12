Коронавирус в Кузбассе на12 февраля: плюс 90 заболевших

Фото: Артем КИЛЬКИН
В регионе вновь отмечается небольшое снижение числа инфицированных.
По состоянию на утро, 12 февраляя, всего в Кузбассе выявлено 214654 случаев заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 90 выявленных зараженных. Это на три случая меньше, чем день назад.
Об этом сообщает региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.
Выписано за последние сутки десять человек, а всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 210842 пациента.
Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжает получать 925 кузбассовцев.
Скончался за прошедшие сутки один человек с коронавирусом. Таким образом, количество летальных случаев с начала пандемии выросло до 2 887.