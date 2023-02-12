Кузбасс стал участником всероссийской акции «Лыжня России-2023»

Фото: пресс-служба АПК

Главный старт состоялся на лыжной базе «Локомотив» в Кемерове, где среди участников гонки были министр физической культуры и спорта региона Сергей Мяус и серебряный призер Олимпийских игр в Сочи 2014 года Александр Бессмертных.

А всего в разных муниципалитетах на старт вышли около 12 тысяч человек. В зависимости от возраста и уровня подготовки они преодолевали дистанции от двести метров до десяти километров. В Новокузнецке же участникам массового забега предложили пробежать символические 2023 метра.

- Мы развиваем спортивную инфраструктуру на всех уровнях - от дворовых площадок до уникальных спорткомплексов. Эта работа позволяет привлекать к здоровому образу жизни все больше людей, - прокомментировал событие губернатор Сергей Цивилев.

Для участников и гостей гонок были организованы полевые кухни, игровые зоны и культурные программы.

Организаторами «Лыжни России» в стране выступают министерство спорта Российской Федерации, Федерация лыжных гонок России, а в Кузбассе - региональное министерство физической культуры и спорта, спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта и кемеровская областная общественная организация «Федерация лыжных гонок».