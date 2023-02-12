Жительнице Кузбасса вернули похищенный велосипед

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Подозреваемому в краже, который тоже был установлен, теперь грозит реальный срок лишения свободы - до пяти лет.

46-летняя гражданка, проживающая в Анжеро-Судженске, хранила велосипед на лестничной площадке своего дома. И в один из дней не обнаружила двухколесного помощника. Сумму ущерба она оценила в 10 тысяч рублей.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого, которым оказался 19-летний местный житель. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, задержанный рассказал, что ему понадобились денежные средства для личных нужд. Гуляя по городу, он решил совершить кражу имущества, чтобы продать похищенное. Ему удалось проникнуть в подъезд одного из многоквартирных домов, где его внимание привлек оставленный без присмотра велосипед. Он его забрал и сдал в ближайший комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело. А похищенную вещь полицейские изъяли и вернули законной хозяйке.