Дошколята из Кузбасса осваивают правила безопасности на льду

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

Занятие в детском саду города Осинники провели сотрудники МЧС.

Специалисты познакомили малышей со средствами спасения и рассказали по какому номеру позвонить, если ты стал свидетелем чрезвычайного происшествия. Полученные знания ребятишки тут же проверили на практике - они смогли попробовать спасти условно пострадавшего с помощью подручных средств, а также конца Александрова и спасательного жилета.

- Такие занятия однозначно дают хорошую базу для размышлений на тему безопасного поведения у детей и позволяют выработать у них четкое понимание рисков выхода на зимний водоем, - рассказал Алексей Тарбеев, специалист отделения организации службы подготовки и пожаротушения осинниковского пожарно-спасательного отряда.