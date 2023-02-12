В Кемерове стартовала традиционная экологическая акция по сбору макулатуры

Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса

Главными ее участниками будут детские сады и школы областного центра.

Ежегодная акция «Соберем. Сдадим. Переработаем» продлится по 1 декабря 2023 года. Она объединяет все дошкольные образовательные и общеобразовательные организации для своеобразного соревнования за первенство в сдаче макулатуры. Бумажное сырье принимается за вознаграждение, а в конце года самых результативных участников ждет дополнительное денежное вознаграждение. В нынешнем году количество призовых мест увеличено с трех до пяти в каждой категории участников.

Сдавать вторсырье участникам акции можно неограниченное количество раз - объем будет суммироваться.