В Кузбассе пьяный рецидивист обворовал автомобиль с помощью отвертки

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Ущерб от его действий составил более семи тысяч рублей.

Пострадавшей стала жительница Новокузнецка, обнаружившая, что из принадлежащего ей автомобиля «Шевроле Авео», оставленного на ночь на дворовой парковке, кто-то, разбив стекло пассажирской двери, похитил детский сноуборд, снегокат, видеорегистратор и лопату.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления и недавно освободившийся из мест лишения свободы.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло отверткой, которую постоянно носил с собой. А после совершения кражи унесенные вещи продал на улице незнакомым людям.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет реального лишения свободы.