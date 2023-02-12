В Новокузнецке открыт музей авторской песни имени Высоцкого

Фото: СибГИУ

Открытие приурочили к двум памятным датам: 85-летию поэта, певца и артиста, а также визиту Владимира Высоцкого в Новокузнецк, состоявшемуся ровно полвека назад.

Музей расположился в одном из корпусов Сибирского государственного индустриального университета на улице Бардина. Здесь представлена музыкальная аппаратура прошлого века, афиши, виниловые пластинки, фэнтези-иллюстрации Брайна Фрауда и картины художника Михаила Шемякина по мотивам песен Высоцкого. Гордость экспозиции - фотографии Владимира Богачова: фотокорреспондент газеты «Металлург» единственный, кто не побоялся фотографировать в 1973 году Владимира Семеновича во время его пребывания в южной столице Кузбасса.

Кроме него, экспозиции посвящены Юлию Киму, Александру Городницкому и другим знаменитым бардам советской эпохи.

С реквизитом помогли местные любители авторской песни.

Напомним, что ранее в Новокузнецке на доме по улице Кирова, 17, был выполнен граффити-портрет Высоцкого.